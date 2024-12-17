  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حدث أمني صعب في جباليا: "القسام" توقع 14 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حدث أمني صعب في جباليا: "القسام" توقع 14 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح



غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حدث أمني وصفته بالصعب لجنود الجيش المتوغلين في شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "قوة من الجيش وقعت في كمين بمنطقة جباليا شمال غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيانين منفصلين، ايقاع 14 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في منطقة جباليا شمال قطاع غزة

وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية قوامها 11 جندياً وإيقاعهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أكدت "تمكن مجاهدوها من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة غرب معسكر جباليا وأجهزوا على 3 جنود من المسافة صفر وشوهدت الطائرات المروحية تخلي القتلى والمصابين"


 

#كتائب القسام #حدث أمني غزة #كمين جباليا #كمين مخيم جباليا

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يزعم بوجود خطة سرية لمصر والفلسطينيين في غزة.. ونائبة بالكنيست تحذر

“7 أكتوبر ألهمتنا”.. موقف “الثورة السورية” من”الفصائل الفلسطينية”: الجهاد ” لن تدفع ثمن العلاقة مع إيران”وحماس في”موقع خاص”..

الإعلام العبري يتحدث عن “تقدم غير مسبوق” بمفاوضات صفقة الأسرى مع حركة “حماس” ويؤكد: هذه نقطة الخلاف الوحيدة

كاتس: سنسيطر على أمن غزة بحرية عمل كاملة

توترات في الائتلاف الحاكم بـ"إسرائيل": بن غفير يصوّت ضد ميزانية 2025

الجيش الإسرائيلي يسحب الفرقة 98 من جنوب لبنان لمهمة مقبلة في غزة

ترامب يتهم دولة وحيدة بالوقوف وراء سقوط الأسد

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-17_16-43-35

ما حقيقة مغادرة نتنياهو إلى مصر لإنهاء الحرب؟

1-70-730x438

حماس: الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار ممكن..بهذا الشرط

بايدن: لن أتوقف عن العمل حتى أعيد جميع الأسرى الإسرائيليين

6761814b423604561b5d35cf

مصر تطالب تل أبيب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من معبر رفح

«رويترز»: نتنياهو في طريقه إلى القاهرة لإجراء محادثات وقف إطلاق النار..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية