حدث أمني صعب في جباليا: "القسام" توقع 14 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح

غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حدث أمني وصفته بالصعب لجنود الجيش المتوغلين في شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "قوة من الجيش وقعت في كمين بمنطقة جباليا شمال غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيانين منفصلين، ايقاع 14 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في منطقة جباليا شمال قطاع غزة

وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية قوامها 11 جندياً وإيقاعهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أكدت "تمكن مجاهدوها من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة غرب معسكر جباليا وأجهزوا على 3 جنود من المسافة صفر وشوهدت الطائرات المروحية تخلي القتلى والمصابين"



