بايدن بعيد الحانوكا: لا داعي لأن يكون الشخص يهوديا ليصبح صهيونيا

واشنطن/سما/

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعمه للاحتلال الإسرائيلي على مر السنين، قائلاً للضيوف اليهود والموظفين المجتمعين في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض: "لقد تعلمت منذ فترة طويلة أنك لا يجب أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا، وأنا صهيوني".



وألقى بايدن كلمة خلال حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة عيد الحانوكا، مساء أمس الاثنين، حيث أعلن عن دعمه للمجتمع اليهودي والإسرائيلي.





كما تعهد بمواصلة جهوده للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة المحاصر.



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واشنطن بوست: بايدن يحاول استغلال سقوط الأسد للدفاع عن سجله في الشرق الأوسطوقال الرئيس الأمريكي: "أعلم أن عيد الحانوكا هذا العام يحل على قلوب ما زالت مثقلة للغاية، إنه عيد الحانوكا الثاني منذ أهوال السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".



وأضاف بايدن: "لا تزال صدمة ذلك اليوم وتداعياته مستمرة، ولقد نجحت في تحرير أكثر من مئة أسير، ولن أتوقف حتى أعيد كل واحد منهم إلى منزله".



كما أشاد الرئيس الأمريكي، الاثنين، بوقف إطلاق النار الشهر الماضي بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان كـ"دليل إضافي على التزامه بالسلام في المنطقة".



وقال بايدن: "لقد قلت مرات عديدة من قبل، إن التزامي بسلامة الشعب اليهودي وأمن إسرائيل وحقها في الوجود كدولة قومية مستقلة كان ولا يزال قويًا".

وقد تم تقديم الرئيس الأمريكي من قبل اثنين من أبرز الأعضاء اليهود في إدارته، نائب مستشار الأمن القومي آن نيوبرغر ودوج إمهوف. أشاد إمهوف بـ "قيادة بايدن الثابتة والتزامه" بعمله في سن أول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة معاداة السامية في العام الماضي.



منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.



وتسببت الهجمات في دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات من الأطفال وكبار السن، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم.