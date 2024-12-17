هل تهاجم "إسرائيل" إيران قريبا؟

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي أخبر صحفيين الأسبوع الماضي بأن سلاح الجو يستعد لما سماها المهمة الكبرى المقبلة، في إشارة إلى عملية محتملة ضد إيران.

وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى احتمال تنفيذ هجوم جوي على إيران باعتبار الظروف تمثل "فرصة تاريخية" لإسرائيل.

في وقت سابق، قال المحلل العسكري الإسرائيلي، يوسي يهوشع، لموقع "i24" الإسرائيلي الناطق بالعربية، "إن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو يستعدان لهجوم على إيران".

وأفاد أن الاستعدادات تأتي على خلفية الضربة التي تلقاها حزب الله فضلا عن انهيار نظام بشار الأسد في سوريا.