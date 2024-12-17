أنور رجب: عملية حماية وطن مستمرة حتى تحقيق أهدافها

رام الله/سما/

أكد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، اليوم الثلاثاء، أن عملية حماية وطن مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهدافها بفرض الأمن والنظام، وبسط سيادة القانون، ولن يكون هناك تهاون مع الخارجين على القانون أو مع من يتورط في ترويع المواطنين وتهديد سلامتهم.

وقال في تصريح صحفي إنه في الوقت الذي تضع فيه الأجهزة الأمنية مصلحة المواطنين والحفاظ على حياتهم وأمنهم كأولوية قصوى، يستمر الخارجون على القانون في استهداف المواطنين في حياتهم وأمنهم والتضييق عليهم في حركتهم في مدينة جنين ومخيمها، بعد أن اتخذوا مساراً داعشياً في ممارساتهم وسلوكهم، حيث تمكن أبطال وبواسل الأجهزة الأمنية مساء أمس الاثنين 16 ديسمبر 2024، من السيطرة على سيارة مفخخة وإبطال مفعولها، حيث تم ركنها تحت عمارة سكنية في منطقة خلة الصوحة شرق المخيم.

وتابع أنه بالإشارة إلى أن هذه السيارة رقم 4 التي فخخها الخارجون على القانون بمواد متفجرة شديدة التأثير، حيث قاموا بتفجير اثنتين منها في وسط مدينة جنين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إبطال مفعول اثنتين، فإنهم مستمرون في زرع العبوات المتفجرة في الشوارع والطرقات العامة، وبجانب المرافق الحكومية والخدمية، معتقدين أنهم بسلوكهم الداعشي هذا أنهم قادرون على ثني الأجهزة الأمنية عن المضي قدماً في العملية الأمنية.

كما أكد التزام الأجهزة الأمنية بكل قواعد الاشتباك والقوانين الدولية المعمول بها في مواجهة مثل هذه الحالات، وحرصها الشديد على سلامة الأرواح والممتلكات وحقوق المواطنين كافة.

وأهابت الأجهزة الأمنية بكل المواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاشتباكات والبقاء في المنازل وتجنب الوقوف على النوافذ والأماكن المرتفعة، وتقديم كل مساعدة ممكنة لقوى الأمن لضمان أمنهم وحياتهم.