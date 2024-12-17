شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة/سما/

استُشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة التابعين شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا يعود لعائلة أبو الجبن بجوار مستشفى كمال عدوان الطبي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين.

واستُشهد مواطن وأصيب 3 آخرون منهم طفلان، في غارة للاحتلال استهدفت مدرسة خليفة بن زايد شمال قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى العودة، إنه وصلنا شهيد و33 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مركبة في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 45,059 مواطنا، وإصابة 107,041 مواطنا، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض.