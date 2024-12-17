  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال ينسف مباني في رفح وتقرير حقوقي يتحدث عن محو شبه تام لها

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينسف مباني في رفح وتقرير حقوقي يتحدث عن محو شبه تام لها



رفحّ/سما/

 نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مباني ومربعات سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال نسف مباني في محيط منطقة الأكواخ غرب منطقة مواصي رفح.

وأشارت إلى أن المنطقة تشهد حركة نزوح، بعد توغل قوات الاحتلال وإطلاق النار بشكل مكثف بالتزامن مع نسف المباني السكنية، فيما تنتشر قناصة الاحتلال في محيط المنطقة.

ولفتت إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح حالة بعضهم خطيرة، نتيجة إطلاق الاحتلال النار عليهم في منطقة المواصي، إلى جانب اعتقال عدد آخر.

كما نشب حريق في كافتيريا الأكواخ عند شاطئ بحر رفح بعد استهدافها من آليات الاحتلال المتوغلة في مواصي رفح.

ويأتي هذا التوغل والنسف للمباني، في وقت يطلق الاحتلال فيه النار بشكل مكثف تجاه منازل المواطنين.

وأظهرت صورة التقطت قبل يومين حجم الدمار الهائل والكبير الذي أحدثه قصف وتدمير الاحتلال للمباني السكنية بالمدينة.

ووفق تقرير صادر عن مؤسسات حقوقية، فإن المعطيات الأولية التي أمكن الحصول عليها من رفح عبر إفادات من السكان وصور للأقمار الصناعية ومقاطع فيديو نشرها جنود الاحتلال، تُظهر أن المحافظة تم محوها بصورة شبه تامة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من أحياء خان يونس مُسحت بالكامل، وكذلك العديد من المربعات السكنية في حيي الشجاعية والزيتون جنوب غزة وشرقها، وكذلك المنطقة الواقعة على امتداد ما يسمى بـ"محور نتساريم" من الجنوب والشمال.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يزعم بوجود خطة سرية لمصر والفلسطينيين في غزة.. ونائبة بالكنيست تحذر

“7 أكتوبر ألهمتنا”.. موقف “الثورة السورية” من”الفصائل الفلسطينية”: الجهاد ” لن تدفع ثمن العلاقة مع إيران”وحماس في”موقع خاص”..

الإعلام العبري يتحدث عن “تقدم غير مسبوق” بمفاوضات صفقة الأسرى مع حركة “حماس” ويؤكد: هذه نقطة الخلاف الوحيدة

كاتس: سنسيطر على أمن غزة بحرية عمل كاملة

توترات في الائتلاف الحاكم بـ"إسرائيل": بن غفير يصوّت ضد ميزانية 2025

الجيش الإسرائيلي يسحب الفرقة 98 من جنوب لبنان لمهمة مقبلة في غزة

ترامب يتهم دولة وحيدة بالوقوف وراء سقوط الأسد

الأخبار الرئيسية

حدث أمني صعب في جباليا: "القسام" توقع 14 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح

photo_2024-12-17_16-43-35

ما حقيقة مغادرة نتنياهو إلى مصر لإنهاء الحرب؟

1-70-730x438

حماس: الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار ممكن..بهذا الشرط

بايدن: لن أتوقف عن العمل حتى أعيد جميع الأسرى الإسرائيليين

6761814b423604561b5d35cf

مصر تطالب تل أبيب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من معبر رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية