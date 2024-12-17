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الاحتلال يشرع بهدم بركسات ومنشآت غرب سلفيت ويحتجز "جرافة" وسائقها غربا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشرع بهدم بركسات ومنشآت غرب سلفيت ويحتجز "جرافة" وسائقها غربا



سلفيت/سما/

شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي،  اليوم الثلاثاء، بهدم بركسات ومنشآت زراعية وتجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، برفقة خمس جرافات عسكرية، اقتحمت منطقة المريج شمال البلدة وتوجهت إلى بركسات ومنشآت مقامة على مساحة تقارب 5 دونمات، تعود ملكيتها للمواطن ابراهيم حسني عبد الجواد، وهدمت منشأة (منجرة)، وانذرت بهدم منزل زراعي وبئر مياه ومنشأة زراعية تحتوي على ما يقارب 10 آلاف طير دجاج لاحم، خلال ساعات، فيما منعت المواطنين من الوصول إلى البركسات والمنشآت لمساعدة أصحابها.

كما احتجزت قوات الاحتلال، مواطناً يعمل على "جرافة" في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي لـ"وفا"، إن جيش الاحتلال احتجز "جرافة" تابعة للبلدية وسائقها أثناء عمله في تسوية أرض قرب الملعب البلدي في منطقة "قطان الحصن" شرق البلدة.

#سلفيت

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