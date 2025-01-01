بايدن: لن أتوقف عن العمل حتى أعيد جميع الأسرى الإسرائيليين

الرئيس الأمريكي تعهد، أثناء إلقائه كلمة في حفل حانوكا (عيد الأنوار باليهودية) الأخير في البيت الأبيض، "بإطلاق سراح الرهائن المائة المتبقين في غزة".

وقال بايدن وسط هتافات من مئات الحاضرين: "لقد نجحت في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة. ولن أتوقف حتى أعيد كل واحد منهم إلى منزله".

وخلال كلمته، أعرب بايدن عن اعتقاده بأنه "ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا"، وقال: "أنا صهيوني"، وسط تصفيق الحاضرين.

وقبل بايدن تحدث زوج نائبة الرئيس دوج إمهوف، الذي قاد جهود إدارة بايدن لمكافحة معاداة السامية.

وقال إمهوف: "الليلة، أعيد تكريس نفسي لمحاربة معاداة السامية والكراهية من جميع الأنواع"، متعهدا بمواصلة جهوده بعد انتهاء فترة الإدارة بعد أكثر من شهر بقليل.