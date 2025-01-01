سوريا: تحرير عجوز ثمانينية من سجن صيدنايا اعتقلت 40 عاما (فيديو)

وفي المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم، ظهرت ثمانينية شعرها أبيض وجسدها نحيف وعلامات الصدمة والخوف ارتسمت على محياها.

ويسمع في الفيديو السيدة العجوز وهي تطلب ممن حررها من أسرها ألا يتركوها وحدها.

ووفق المعلومات المتداولة والتي لم يتسن لـ RT التأكد من صحتها، يقال إن السيدة كانت تعمل صيدلانية في دمشق قدمت نصيحة لصديقتها بعدم تزويج ابنتها لضابط، وعندما علم الأخير بذلك تدخلت الأجهزة الأمنية واعتقلتها لتنقطع أخبارها منذ 40 عاما.