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سوريا: تحرير عجوز ثمانينية من سجن صيدنايا اعتقلت 40 عاما (فيديو)

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا: تحرير عجوز ثمانينية من سجن صيدنايا اعتقلت 40 عاما (فيديو)



دمشق/سما/

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق العثور على مسنة تبلغ من العمر (85 عاما)، قيل إنها كانت معتقلة في سجن صيدنايا سيء الصيت منذ عام 1983.

 

وفي المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم، ظهرت ثمانينية شعرها أبيض وجسدها نحيف وعلامات الصدمة والخوف ارتسمت على محياها.

ويسمع في الفيديو السيدة العجوز وهي تطلب ممن حررها من أسرها ألا يتركوها وحدها.

ووفق المعلومات المتداولة والتي لم يتسن لـ RT التأكد من صحتها، يقال إن السيدة كانت تعمل صيدلانية في دمشق قدمت نصيحة لصديقتها بعدم تزويج ابنتها لضابط، وعندما علم الأخير بذلك تدخلت الأجهزة الأمنية واعتقلتها لتنقطع أخبارها منذ 40 عاما.

 
#سوريا #صيدنايا

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