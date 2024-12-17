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هذا ما ستجنيه "إسرائيل" لو نصبت نظام رادار للإنذار المبكر على جبل الشيخ في سوريا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما ستجنيه "إسرائيل" لو نصبت نظام رادار للإنذار المبكر على جبل الشيخ في سوريا



القدس المحتلة/سما/

تطرقت مواقع إخبارية وصفحات مختصة في التحليلات العسكرية للسيطرة الإسرائيلية على جبل الشيخ في جزئه السوري إنشاء منطقة "عزل" إضافية.

هذا ما ستجنيه إسرائيل لو نصبت نظام رادار للإنذار المبكر على جبل الشيخ في سوريا / - idf

وتقول مواقع إخبارية إن سيطرة إسرائيل على جبل الشيخ في سوريا والذي يصل ارتفاعه إلى 2814 مترا، استراتيجية.

ووفق موقع "qactus" الفرنسي، أصبح لدى تل أبيب الآن مركز مراقبة أمامي قادر على مراقبة التحركات الجوية والعسكرية على مساحة شاسعة.

وأفاد بأن هذا التفوق الاستراتيجي يمكن أن يمنح إسرائيل أفضلية في حالة التصعيد.

من جهته، ذكر موقع "intelligence online" الفرنسي أن جبل الشيخ الجائزة المفضلة للاستخبارات التقنية الإسرائيلية بعد الاستيلاء على الجزء السوري منه والمنطقة المحيطة به في 8 ديسمبر.

وأكد المصدر أن القوات الخاصة الإسرائيلية أصبح لديها الآن إمكانية إنشاء وسائل واسعة للتنصت والاعتراض.

من جهته، أفاد موقع "all israel" بأن الجبل المطل على إسرائيل ولبنان وسوريا يعد رصيدا استراتيجيا للمراقبة والدفاع.

هذا، ونشرت صحفات تعنى بتتبع الأخبار العسكرية والسياسية خريطة توضح مدى التغطية التي ستحصل عليها إسرائيل لو نصبت نظام رادار للإنذار المبكر على جبل الشيخ بسوريا، حيث أشارت إلى أن التغطية يمكن أن تصل إلى 10000 متر.

جدير بالذكر أن سلسلة الجبل تمتد على طول الحدود بين لبنان وسوريا وينحدر الجزء الجنوبي من الجبل إلى مرتفعات الجولان الإسرائيلية.

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