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خبير مصري: ترامب سيرسي السلام في المنطقة والقاهرة أقنعت حماس بإبداء مرونة في المفاوضات

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير مصري: ترامب سيرسي السلام في المنطقة والقاهرة أقنعت حماس بإبداء مرونة في المفاوضات



واشنطن/سما/

أشار الخبير الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج إلى أن مصر هي من أقنعت حركة حماس بإبداء مرونة في المفاوضات التي يتم إجراؤها بهدف الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأوضح فرج خلال لقاء عبر قناة "صدى البلد" يوم الاثنين أن "الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هو من سيحدث السلام في المنطقة العربية، حيث أن كلا من غزة وسوريا ولبنان ينتظرونه للتدخل".

وقال فرج إن "هدف إسرائيل الأساسي في لبنان هو إحداث حالة من الكراهية بين الشعب اللبناني و"حزب الله".

وأضاف أن "إسرائيل أضعفت مجهود حزب الله اللبناني من شدة المشادات والاحتكاكات المشتركة، بينما ضربات حزب الله لم تكن موجعة لإسرائيل".

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