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نتنياهو: العملية في رفح على حدود مصر ستستمر لأسابيع

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: العملية في رفح على حدود مصر ستستمر لأسابيع



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح على حدود مصر مع قطاع غزة ستستمر لأسابيع.


وأوضح نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عندما سئل عما إذا كان الجيش الإسرائيلي سينفذ غزوا واسع النطاق لرفح وسيستمر هناك لفترة طويلة، أجاب: "هذا عمل يتم بشكل مسؤول خطوة بخطوة".

وفي وقت سابق، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطع فيديو ردا على كلام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال فيه إن "الحديث عن "اليوم التالي" في غزة ليس ضروريا طالما لم يتم سحق حماس من القطاع"، وأن "اليوم التالي لن يكون في غزة طالما هناك عامل يهددنا".

وقال نتنياهو: "قبل حوالي مائة يوم سمحت لقوات الأمن بالسماح لسكان غزة المحليين الذين لا ينتمون إلى حماس بالاندماج في الإدارة المدنية لتوزيع الغذاء في غزة ولم تكن هذه المحاولة ناجحة، لأن حماس هددتهم، بل وهاجمت بعضهم من أجل ردع الآخرين. وإلى أن يتضح أن حماس لا تسيطر على غزة عسكريا، لن يكون أي طرف على استعداد لتولي الإدارة المدنية خارج نطاق سيطرتها".

وأضاف أن "الحكومة تعارض اليوم قرار الأمم المتحدة بتشجيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولن يتم تقديم أي مكافأة على المذبحة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر، والتي يؤيدها 80٪ من الفلسطينيين في كل من غزة وإسرائيل".

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