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توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا



دمشق/سما/

أفاد نشطاء سوريون بتوغل دبابات إسرائيلية في قرية صيدا الجولان عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب سوريا


وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن "القوات الإسرائيلية فتشت ثكنة عسكرية لقوات النظام السابق في محيط قرية المقرز القريبة من قرية صيدا الجولان، بحثا عن أسلحة وذخائر بعد أن أطلقوا النار في الهواء لمنع اقتراب أي شخص من مواقع التفتيش".

وأضاف أن "هذا التطور العسكري يأتي في ظل تصاعد العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا ويعكس تحركات مستمرة على الأرض في المناطق الحدودية مع الجولان المحتل".

وأشار المرصد في بيان إلى أن "القوات الإسرائيلية كانت طلبت من الأهالي في المناطق التي توغلت إليها حديثا بالقرب من الجولان السوري المحتل بتسليم السلاح".

يأتي ذلك في وقت شن فيه الطيران الاسرائيلي غارة على مستودعات قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق ما أسفر عن انفجارات متتالية لمحتوياتها بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
كما نفذ الطيران غارات على مستودعات "قلدون" في منطقة "جيرود" في ريف دمشق.
وبحسب المرصد فقد خلفت الضربات الإسرائيلية على مدينة طرطوس الساحلية في وقت سابق والتي وصفت بالأعنف على سوريا منذ العام 2012 خلفت ما لا يقل عن 36 مصابا في صفوف المدنيين نتيجة الانفجارات المتتالية في مستودعات السلاح التي جرى استهدافها وانطلاق الصواريخ بشكل عشوائي .

#اسرائيل #سوريا

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