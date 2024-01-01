الجيش الإسرائيلي يفتح أهم طريق مواز للحدود المصرية بسبب "الصنبور المحترق"

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي سيفتح الطريق رقم 10 المحاذي للحدود مع مصر لمشاهدة ظاهرة كونية فريدة تدعى "الصنوبر المحترق".

وقالت القناة الـ 10 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قرر فتح الطريق يوم السبت المقبل، وهو أقصر يوم في العام، مشيرة إلى أن لظاهرة الطبيعية الفريدة المتمثلة في "الصنوبر المحترق" ستتم مشاهدتها على جبل "كارتشوم" بالقرب من الحدود مع مصر.

ووافق الجيش الإسرائيلي على فتح الطريق السريع رقم 10 المحاذي لمصر، لكنه حذر الجمهور من التجول في المناطق المجاورة للطريق بسبب الظروف الأمنية.

ويعد يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، أقصر يوم في العام، حيث ستحدث الظاهرة الطبيعية "الصنوبر المحترق" على جبل كارتشوم، وهو منطقة يستخدمها الجيش الإسرائيلي ومغلقة أمام المدنيين معظم أيام العام.

وفقًا للتقييم العملياتي للوضع، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتم السماح للمسافرين بدخول الموقع في 20-21 ديسمبر 2024، يومي الجمعة والسبت، وفي الوقت نفسه، يطلب الجيش الإسرائيلي من الجمهور عدم دخول الموقع القريب من المناطق المحظورة، والسماح للقوات الأمنية بمواصلة تنفيذ مهامها.