  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يفتح أهم طريق مواز للحدود المصرية بسبب "الصنبور المحترق"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يفتح أهم طريق مواز للحدود المصرية بسبب "الصنبور المحترق"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي سيفتح الطريق رقم 10 المحاذي للحدود مع مصر لمشاهدة ظاهرة كونية فريدة تدعى "الصنوبر المحترق".

وقالت القناة الـ 10 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قرر فتح الطريق يوم السبت المقبل، وهو أقصر يوم في العام، مشيرة إلى أن لظاهرة الطبيعية الفريدة المتمثلة في "الصنوبر المحترق" ستتم مشاهدتها على جبل "كارتشوم" بالقرب من الحدود مع مصر. 

ووافق الجيش الإسرائيلي على فتح الطريق السريع رقم 10 المحاذي لمصر، لكنه حذر الجمهور من التجول في المناطق المجاورة للطريق بسبب الظروف الأمنية. 

ويعد يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، أقصر يوم في العام، حيث ستحدث الظاهرة الطبيعية "الصنوبر المحترق" على جبل كارتشوم، وهو منطقة يستخدمها الجيش الإسرائيلي ومغلقة أمام المدنيين معظم أيام العام. 

وفقًا للتقييم العملياتي للوضع، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتم السماح للمسافرين بدخول الموقع في 20-21 ديسمبر 2024، يومي الجمعة والسبت، وفي الوقت نفسه، يطلب الجيش الإسرائيلي من الجمهور عدم دخول الموقع القريب من المناطق المحظورة، والسماح للقوات الأمنية بمواصلة تنفيذ مهامها. 

#الجيش الإسرائيلي #غزة #مصر

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يزعم بوجود خطة سرية لمصر والفلسطينيين في غزة.. ونائبة بالكنيست تحذر

“7 أكتوبر ألهمتنا”.. موقف “الثورة السورية” من”الفصائل الفلسطينية”: الجهاد ” لن تدفع ثمن العلاقة مع إيران”وحماس في”موقع خاص”..

الإعلام العبري يتحدث عن “تقدم غير مسبوق” بمفاوضات صفقة الأسرى مع حركة “حماس” ويؤكد: هذه نقطة الخلاف الوحيدة

كاتس: سنسيطر على أمن غزة بحرية عمل كاملة

كاتس: قريبون من اتفاق تبادل أسرى وسيكون على مراحل

عمليات نهب تحت أعين الجيش الإسرائيلي.. الإعلام العبري يتحدث عن مصير مساعدات غزة

توترات في الائتلاف الحاكم بـ"إسرائيل": بن غفير يصوّت ضد ميزانية 2025

الأخبار الرئيسية

بايدن: لن أتوقف عن العمل حتى أعيد جميع الأسرى الإسرائيليين

6760c4e34c59b75c367cede9

هذا ما ستجنيه "إسرائيل" لو نصبت نظام رادار للإنذار المبكر على جبل الشيخ في سوريا

«رويترز»: نتنياهو في طريقه إلى القاهرة لإجراء محادثات وقف إطلاق النار..

حماس: تراجعنا عن وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل

مصر تدعو الرئيس عباس لزيارة القاهرة بصورة فورية…

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية