نتنياهو يغادر بصورة عاجلة والى جهة مجهولة…

القدس المحتلة/سما/

ضجت وسائل الاعلام الإسرائيلية ظهر اليوم الثلاثاء، بخبر مغادرة نتنياهو اسرائيل بشكل مفاجئ، ولأسباب مجهولة.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية ان نتنياهو برفقة سكرتيره العسكري غادر إلى القاهرة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس خاصة مع الحديث عن تقدم كبير في ملف المفاوضات خلال الساعات الاخيرة، في حين نقلت وسائل اعلام أخرى انه غادر للعلاج، فيما قالت وسائل اعلام ثالثة انه غادر لليونان لأسباب مجهولة، وربما تدريب لطائرة جناح صهيون.

ولا تزال وسائل الاعلام الإسرائيلية تتساءل اين الوجهة التي غادر اليها نتنياهو وما هي الأسباب خاصة مع التصريحات الأخيرة حول صفقة وقف اطلاق النار، وقرب ضرب اليمن وايران، والتطورات المتسارعة في المنطقة.