مصر تدعو الرئيس عباس لزيارة القاهرة بصورة فورية…

القاهرة/سما/

دعت جمهورية مصر؛ اليوم الثلاثاء ، الرئيس محمود عباس لزيارة القاهرة فورا وعقد مباحثات موسعة بشأن تطورات الأوضاع .



ومن المقرر أن تشهد القاهرة مباحثات بحضور عباس، في وقت من المقرر أن يسافر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة لحضور اجتماعات الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وبحسب صحيفة "العربي الجديد"، فإن المباحثات المرتقبة، ستركز على محورين رئيسيين؛ أولهما المبادرة المصرية بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، في ظل رفض عباس التصديق بتشكيلها والموافقة عليها، رغم إعلان حركة حماس الموافقة الكاملة من دون شروط عقب جولات التفاوض بين وفدي قيادتي حماس وفتح في القاهرة خلال الفترة الماضية. أما المحور الثاني والذي يشغل أهمية كبيرة على أجندة المباحثات المرتقبة، فهو تطورات الوضع في الضفة الغربية، والتحركات الإسرائيلية، الرامية إلى تهجير سكانها، ونقلهم إلى الأردن في ظل تسريبات عن دعم من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للخطط الإسرائيلية.