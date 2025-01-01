خامنئي: أميركا والصهاينة مخطئان باعتقادهما أنّ المقاومة ستنتهي وغزة لا تزال صامدة

طهران / وكالات /

أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أنّ تصوّر الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وبعض حلفائهم بشأن انتهاء المقاومة هو “تصوّر خاطئ تماماً”.

وقال السيد خامنئي، خلال لقاء مع سيدات إيرانيات في طهران، إنّ “البعض توهّم أنّ المقاومة انتهت في المنطقة بعد ما تمّ فعله في سوريا والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة”، مردفاً: “لكنهم مخطئون للغاية”.

وشدّد على أنّ “روح السيد حسن نصر الله حيّة وروح يحيى السنوار حيّة”، موضحاً أنّ “شهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسدياً، فقط لكنّ روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمرّ”.

وأشار السيد خامنئي إلى أنّ “غزة تتعرّض لاعتداءات يومية وتقدّم الشهداء ومع ذلك صامدة وتقاوم، ولبنان يقاوم أيضاً”.

كذلك، أكد أنّ “الكيان الصهيوني واهم بأنه يحاصر حزب الله عن طريق سوريا ليقضي عليه”، لافتاً إلى أنّ “من سيتمّ القضاء عليه فعلياً هي إسرائيل”.