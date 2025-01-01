كاتس: سنسيطر على أمن غزة بحرية عمل كاملة

وكتب كاتس عبر حسابه على منصة "إكس": "... موقفي من غزة واضح. بعد هزيمة القوة العسكرية والحكومية لحماس في غزة، ستسيطر إسرائيل بشكل آمن على غزة مع حرية العمل الكاملة، تماما كما هو الحال في يهودا والسامرة".

وشدد على "أننا لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالخروج من غزة ضد المستوطنات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين. لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر".

وجاءت رد كاتس في أعقاب تقرير للقناة 12، والذي ادعى أن وزير الدفاع صرح لمسؤول أمريكي خلف أبواب مغلقة بأن إسرائيل غير مهتمة بالسيطرة على غزة في أعقاب الحرب.

ونقل عن كاتس قوله: "إسرائيل لا تريد سيطرة عسكرية أو حكم مدني على السكان. ولا توجد قرارات بشأن الاستيطان في غزة".

وبحسب ما ورد أكد الوزير فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية أن "إسرائيل تحمي السلطة من إيران وحماس. ويجب أن تتحول إلى الجانب المعتدل".