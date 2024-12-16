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برنامج الغذاء العالمي : مليونا "جائع" في قطاع غزة وتحذير من وضع "مروع"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الغذاء العالمي : مليونا "جائع" في قطاع غزة وتحذير من وضع "مروع"



غزة /سما/

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين يوم الاثنين، إن مليوني شخص في قطاع غزة يعانون من جوع حاد.

وذكرت على حسابها في منصة إكس: "لم تصل للقطاع الشهر الماضي، ثلث الشاحنات المطلوبة لتلبية الاحتياجات".

وقالت إن "شمال غزة هو الأكثر تضررا، مع وصول شاحنتين فقط لتقديم المساعدات لآلاف الجوعى".

وشددت على ضرورة ضمان وصول إنساني آمن ودون عوائق لتجنب المجاعة وإنقاذ الأرواح.

إلى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة في غزة، أدت مرة أخرى إلى نزوح على نطاق واسع، مما ترك المدنيين عرضة للأعمال العدائية والحرمان من الخدمات الأساسية".

في السياق ذاته، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع "كارثية".

وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن "فريقا من المنظمة تمكن من إيصال خمسة آلاف لتر من الوقود وكميات من الطعام والأدوية".

وتحدث عن نقل ثلاثة مرضى وستة مرافقين إلى مستشفى الشفاء، وسط تصاعد الاشتباكات والانفجارات، على حد قوله.

وأشار إلى "فشل" أربع محاولات لإرسال بعثات إضافية، مما ترك المستشفى دون كوادر متخصصة لجراحة الطوارئ ورعاية الأمومة، على حد قوله.

ويعد مستشفى كمال عدوان آخر المرافق الطبية العاملة في شمال القطاع الذي مزقته الحرب، وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر إنه يقدم "الحد الأدنى" من الخدمات.

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