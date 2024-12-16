رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 52 مواطنا وإصابة 203 آخرين في 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.028 والإصابات إلى 106.962 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما أبرزت الصحف الثلاث، استشهاد شاب في مخيم عسكر واعتداء الاحتلال على طلبة الخضر وإحراق مستعمرون غرفة زراعية والاستيلاء على 47 دونما من أراضي قلقيلية، وهدم 9 منازل في سلوان وتشريد ساكنيها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.028 والإصابات إلى 106.962 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

شهيد من مخيم عسكر والاحتلال يرتكب مجزرة هدم طالت عشرات المنازل والمنشآت في الضفة

الوزير عساف يسلم رسالة من الرئيس عباس إلى الرئيس الليبي محمد المنفي ويوقع مذكرة تعاون مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي

العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب على غزة

مصطفى ترأس وممثل الاتحاد الأوروبي منصة الاستثمار في اجتماعهما السابع وبحث مع وزير سويدي جهود وقف العدوان.. توقيع اتفاقية بقيمة 28.3 مليون يورو لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مناطق (ج) والقدس الشرقية وغزة

"حماية وطن" في جنين.. معالجة سنوات من الفوضى وضمان أمن المواطنين

"مشروع قانون" لإلغاء حظر دخول الإسرائيليين إلى غزة تمهيدا للاستيطان في القطاع

"القدس":

25 شهيداً و203 إصابات في 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

تقدم غير مسبوق في صفقة التبادل

شهيد في نابلس واعتداء على طلبة الخضر ومستعمرون يحرقون غرفة زراعية والاستيلاء على 47 دونما من أراضي قلقيلية

الاحتلال يهدم 9 منازل في سلوان ويشرد ساكنيها

المجلس النرويجي للاجئين: مليون غزي يواجهون الشتاء بلا مأوى

"الأيام":

- 30 شهيدا.. تواصل المجازر شمال القطاع ومواجهات ضارية في رفح

- استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق نابلس وحملة هدم واسعة النطاق في محافظات عدة

- الاحتلال يستولي على 47 دونما من أراضي قلقيلية

- غزة: استشهاد الجد خالد نبهان صاحب مقولة "روح الروح"

- البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يعاني آثارا كارثية تدفع إلى أزمة غير مسبوقة

- وفد إسرائيلي في الدوحة لمواصلة محادثات اتفاق التبادل ووقف النار

- غارات إسرائيلية على الساحل السوري وإصابة 36 مدنيا

- الصحة العالمية: الظروف في مستشفى كمال عدوان مروعة