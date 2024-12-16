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مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية بتفجير في موسكو

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية بتفجير في موسكو



موسكو/ وكالات/

أكدت لجنة التحقيق الروسية مقتل الفريق إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي بتفجير وقع في العاصمة موسكو صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت لجنة التحقيق في بيان لها إنه تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة في دراجة كهربائية كانت موجودة عند مدخل مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت في موسكو صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل كيريلوف ومساعده.

وأشار البيان إلى أنه تجري إجراءات تحقيق وبحث عملياتي بهدف تحديد كافة ملابسات الجريمة، مضيفا أنه تم فتح قضية جنائية في مقتل العسكريين.

وتحدثت تقارير عن أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى حوالي الساعة السادسة صباحا.

وذكر مصدر أمني لـRT أن قوة الانفجار تراوحت، حسب البيانات الأولية، بين 100 إلى 300 غرام من مادة تي إن تي.

وشغل كيريلوف (54 عاما) منصبه منذ عام 2017، وأدرج اسمه في قوائم العقوبات الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وكان كيريلوف يعقد بانتظام إحاطات صحفية في وزارة الدفاع، تحدث فيها عن المشاريع التي جرى تطويرها في المختبرات البيولوجية التابعة للبنتاغون في أراضي أوكرانيا، لاستخدام الأسلحة البيولوجية ضد روسيا، وكذلك عن التهديدات الصادرة من أراضي أوكرانيا، باستخدام مواد كيميائية ومشعة (ما يعرف بالقنبلة النووية القذرة) ضد روسيا.

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