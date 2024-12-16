438 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة..

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٣٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٥٢ شهيدا و ٢٠٣ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٠٢٨ شهيدا و ١٠٦٩٦٢ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

وتركزت الغارات الاسرائيلية على مدينة غزة خلال ال٢٤ ساعة الماضية ما اسفر عن استشهاد ١٩ مواطن واصابة العشرات.

واستشهد عشرة مواطنين في قصف شقة تعود لعائلة الطباطيبي في حي الدرج وسط مدينة غزة.

ومن بين الشهداء أب وثلاثة من أبناء وجميعهم من عائلة الطباطيبي وأنسابهم من عائلة الترك.

واستشهد ثلاثة مواطنين وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة صالحة في منطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة

كما ارتقت شهيدان جراء استهداف منزل يعود للمواطن "هاشم قزعاط" بحي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة وهنا الأب هاشم قزعاط "ابو مصعب" وابنه مؤمن.

وكان اربعة مواطنين ارتقوا شهداء و ١٥ مصابافي استهداف تجمعاً للمواطنين في شارع عايدية بمخيم الشاطئ بغرب غزة.

ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة

وفي بيت لاهيا أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة أكثر من 10 قنابل على مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وفجر جيش الاحتلال ثلاث روبوتات متفجرة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وارتقى شهيدان وجرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "عودة" قرب روضة المصباح في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

جنوب قطاع غزة.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف صوب خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما شاركت البوارج الحربية الاسرائيلية في إطلاق النار مع الاستمرار بتفجير المنازل برفح.

ووصل إلى المشفى البريطاني اربعة مصابين على الاقل.

وجددت المدفعية الاسرائيلية قصفها لمختلف المناطق الشرقية بخان يونس جنوب القطاع.

وسط القطاع

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف مدفعي على مخيم النصيرات بينهم خالد نبهان الذي اشتهر. بعبارة روح الروح وهو ينعى حفيدته.