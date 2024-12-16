طقس فلسطين : أجواء باردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو صافياَ بوجه عام وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافياَ بوجه عام وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط بمشيئة الله تعالى زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.