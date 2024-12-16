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الشرع يدعو إلى «عقد اجتماعي» بين الدولة والطوائف

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرع يدعو إلى «عقد اجتماعي» بين الدولة والطوائف



سما / وكالات /

شدّد أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، على وجوب أن يكون هناك "عقد اجتماعي" بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان "العدالة الاجتماعية".

وفي بيان أصدره ليل الإثنين-الثلاثاء تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّ "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".

كما تعهّد الشرع بأن يتمّ "حلّ الفصائل" المسلّحة و"انضواء" مقاتليها في الجيش السوري الجديد. وفي البيان نفسه، قال إنّه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".

وشدّد خلال لقائه في دمشق وفدا من وزارة الخارجية البريطانية على "دور بريطانيا المهم دوليا وضرورة عودة العلاقات"، مؤكدا كذلك على "أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم".

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