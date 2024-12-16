  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة تدين قصف الاحتلال مدرسة للنازحين في خان يونس

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تدين قصف الاحتلال مدرسة للنازحين في خان يونس



غزة / سما/

 أدانت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وأشار دوجاريك إلى أن المدرسة المستهدفة بخان يونس كانت تؤوي نازحين، لافتا إلى استشهاد وإصابة مدنيين جراء قصف المدرسة، معربا عن إدانته قتل المدنيين. ​​​​​

ومساء الأحد، استشهد 12 مواطنا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة "الشيخ جميل" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" غرب مدينة خان يونس.

وقصف الاحتلال هذه المدرسة، التي تؤوي مئات النازحين من الأطفال والنساء والمسنين، دون سابق إنذار وحولها إلى ساحة من الموت والدمار.

وفي السياق، ذكر دوجاريك أن الأمم المتحدة تقدمت بطلب للقيام بـ 3 عمليات إنسانية لجلب الغذاء والمياه إلى شمال غزة، وأكد أن إسرائيل رفضت جميع الطلبات.

وأضاف: "نحن مصممون على مساعدة الناس حيثما تكون هناك حاجة لذلك".

وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفيما يتعلق بقرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير القانونية في الجولان السوري المحتل، قال دوجاريك: "ندعو إسرائيل إلى إنهاء جميع أنواع الأنشطة الاستيطانية، وهذا ينطبق على كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان".

وأكد دوجاريك أن مثل هذه الأنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

والأحد، وافقت حكومة الاحتلال بالإجماع على خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو، لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الجولان بقيمة تزيد عن 11.13 مليون دولار، مستغلة تطورات الأوضاع في سوريا.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمهمة كبرى في القريب العاجل..

إعلام إسرائيلي يزعم بوجود خطة سرية لمصر والفلسطينيين في غزة.. ونائبة بالكنيست تحذر

كاتس: قريبون من اتفاق تبادل أسرى وسيكون على مراحل

عمليات نهب تحت أعين الجيش الإسرائيلي.. الإعلام العبري يتحدث عن مصير مساعدات غزة

ترامب لـ نتنياهو: سأتعامل مع إيران مقابل عدم ضم الضفة ..

الاسد يتحدث للمرة الاولى عن سقوط دمشق ..

ترامب يتهم دولة وحيدة بالوقوف وراء سقوط الأسد

الأخبار الرئيسية

مقتل جنديين إسرائيليين في كمين باحد المنازل برفح جنوب قطاع غزة..

photo_2024-12-16_21-21-28

توترات في الائتلاف الحاكم بـ"إسرائيل": بن غفير يصوّت ضد ميزانية 2025

الجيش الإسرائيلي يسحب الفرقة 98 من جنوب لبنان لمهمة مقبلة في غزة

675ff45d4236041c1a63622c

إعلام إسرائيلي يزعم بوجود خطة سرية لمصر والفلسطينيين في غزة.. ونائبة بالكنيست تحذر

وفد إسرائيلي إلى الدوحة: "فجوات صفقة الأسرى قابلة للجسر"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية