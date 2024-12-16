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وكالة: إنزال جوي إسرائيلي قرب موقع عسكري سوري بمحيط العاصمة دمشق استمر 20 دقيقة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة: إنزال جوي إسرائيلي قرب موقع عسكري سوري بمحيط العاصمة دمشق استمر 20 دقيقة



بيروت/سما/

قالت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر في سوريا، إن مروحية إسرائيلية هبطت بالقرب من أحد المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق مساء الاثنين وغادرت المكان بعد وقت قصير.


وذكرت الوكالة أن جنودا إسرائيليين دخلوا إلى الموقع العسكري وغادروا المكان بعد ما يقارب 20 دقيقة.

وأشار المصدر إلى أن المروحية الإسرائيلية غادرت باتجاه الجنوب السوري.


ولم يكشف المصدر عن سبب هبوط المروحية الإسرائيلية كما أن الإعلام العبري لم يسلط الضوء على الموضوع.

هذا وعقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، سلطت وسائل إعلام عبرية وعربية في الأيام الماضية الضوء على ملف رفات إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي الذي أعدمته دمشق في العام 1965.

وقالت وسائل الإعلام إنه وبعد مرور نحو 60 عاما على إعدامه علنا بساحة المرجة وسط العاصمة السورية دمشق، لا تزال إسرائيل تسعى جاهدة لاسترجاع رفات جاسوسها الشهير.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن تل أبيب تسعى إلى استغلال الأوضاع الراهنة في سوريا للبحث عن مكان دفن جاسوسها إيلي كوهين وجنودها المفقودين.

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