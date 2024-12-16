غارات أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء

وذكر مصدر في السلطات المحلية لوكالة نوفوستي أن طائرات أمريكية قصفت مبنى وزارة الدفاع التابعة لحكومة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

ولفتت وسائل إعلام يمنية إلى أنباء عن استهداف وزارة الدفاع ومعسكر الحفاء في صنعاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للقصف في صنعاء.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم"، تنفيذ "ضربة جوية دقيقة ضد منشأة حوثية في اليمن".

وأوضحت في بيان: "في 16 ديسمبر، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة جوية دقيقة ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون في صنعاء باليمن".

وأضاف البيان: "كانت المنشأة المستهدفة مركزًا لتنسيق عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

هذا وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الاثنين، قصف هدف عسكري في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.