شهيد برصاص الاحتلال شرق نابلس

نابلس/سما/

استشهد شاب من مخيم عسكر للاجئين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحامها شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية منطقة المساكن الشعبية وتلة عسكر شرق المدينة، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد ياسر أبو كشك (18 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على أحد المواطنين.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الشاب أبو كشك أصيب برصاص الاحتلال الحي في منطقة تلة عسكر شرق نابلس، حيث منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الاقتراب منه لإسعافه، ليرتقي شهيدا متأثرا بإصابته.

وفي وقت لاحق، نقلت طواقم الإسعاف الشهيد أبو كشك إلى مستشفى رفيديا.