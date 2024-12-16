الحوثيون يعلنون ضرب هدف عسكري إسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي

صنعاء/سما/

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الاثنين، قصف هدف عسكري في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.



وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "إن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي قادر على الانطلاق بسرعة تفوق سرعة الصوت من نوع فلسطين 2".

وذكر المتحدث العسكري أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".

وأكد أن العمليات العسكرية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ورد على المجازر المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة وإسناد لمقاومته.

وأوضح أن قوات الجماعة "مستمرة في مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة لإسرائيل في الأراضي المحتلة وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأشار المتحدث العسكري للحوثيين إلى أن قوات الجماعة "على استعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي أمريكي يستهدف اليمن وذلك بمزيد من العمليات العسكرية النوعية والمؤثرة"، على حد قوله.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يتجاوز المجال الجوي الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون توقفت إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وتشن جماعة الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أهداف في إسرائيل بجانب هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل خاصة في البحر الأحمر.

وردا على ذلك، شن تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام 2024، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.