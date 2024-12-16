الجيش الإسرائيلي يسحب الفرقة 98 من جنوب لبنان لمهمة مقبلة في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، استعداد قوات الفرقة 98 لمهمة مقبلة في قطاع غزة بعد ثلاثة أشهر من القتال في جنوب لبنان.

وذكر في بيان: "بعد ثلاثة أشهر من القتال في جنوب لبنان تستعد الفرقة 98 للقتال في قطاع غزة".



وأضاف: "استكملت قوات الفرقة 98 مهامها في الجبهة الشمالية على مدار الأسبوع المنصرم بعد ثلاثة أشهر من القتال المتواصل في جنوبي لبنان، ومهمة الدفاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. في هذه المرحلة تستعد القوات للمهمة المقبلة في قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، واستهداف النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.