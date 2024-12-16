  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يتهم دولة وحيدة بالوقوف وراء سقوط الأسد

الإثنين 16 ديسمبر 2024 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتهم دولة وحيدة بالوقوف وراء سقوط الأسد



واشنطن/سما/

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن تركيا تقف وراء إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا.


وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مقره بمار أي لاغو في ولاية فلوريدا، يوم الاثنين: "لا يعرف أحد من يقف وراء الطرف الآخر (في سوريا)، وأنا أعرف. هذه تركيا... إن تركيا تقف وراء ذلك".


ووصف ترامب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "شخص ذكي للغاية".

وأضاف: "إنهم كانوا يريدون ذلك منذ ألف سنة، وهو حقق ذلك، وإن الناس الذين دخلوا البلاد هم تحت سيطرة تركيا".

يذكر أن فصائل المعارضة السورية المسلحة أسقطت حكم الرئيس بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الجاري.

ونفى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مشاركة تركيا في العملية التي أدت إلى إسقاط الأسد.

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات إسرائيلية باقتراب نهاية الحرب في غزة.. "الصفقة تتقدم"

نتنياهو يرد على رسائل الجولاني "التصالحية".. هذا ما قاله

هآرتس: سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمهمة كبرى في القريب العاجل..

"فايننشال تايمز": بشار نقل طنين من الدولارات خارج سوريا.. كم قيمتها؟

كاتس: قريبون من اتفاق تبادل أسرى وسيكون على مراحل

لابيد يهاجم ساعر بعد قراره إغلاق سفارة إسرائيل في إيرلندا

ترامب لـ نتنياهو: سأتعامل مع إيران مقابل عدم ضم الضفة ..

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-16_21-21-28

توترات في الائتلاف الحاكم بـ"إسرائيل": بن غفير يصوّت ضد ميزانية 2025

الجيش الإسرائيلي يسحب الفرقة 98 من جنوب لبنان لمهمة مقبلة في غزة

675ff45d4236041c1a63622c

إعلام إسرائيلي يزعم بوجود خطة سرية لمصر والفلسطينيين في غزة.. ونائبة بالكنيست تحذر

وفد إسرائيلي إلى الدوحة: "فجوات صفقة الأسرى قابلة للجسر"

ترامب: نعمل على إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية