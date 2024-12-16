الجيش الإسرائيلي: ضبط منصات إطلاق قذائف صاروخية ثقيلة وهاونا وصواريخ مضادة للدروع بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، أن قوات "اللواء 769" وخلال نشاط دفاعي جنوب لبنان، ضبطت منصات إطلاق قذائف صاروخية ثقيلة وقذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن قوات الدفاع في قيادة المنطقة الشمالية تواصل العمل لإزالة التهديد ورصد ومنع انتهاكات التفاهمات وفق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

‏وذكر أنه وخلال نشاط "اللواء 769" عثرت القوات على عدة مستودعات للأسلحة احتوت على منصة إطلاق متنقلة لقذائف ثقيلة الوزن تم استخدامها لإطلاق العديد من القذائف على مدار العام الأخير تجاه بلدات إصبع الجليل.

وأشار البيان إلى أن القوات عثرت على عشرات قذائف الهاون وصواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة، ومنصات إطلاق متنقلة، ومعدات عسكرية إضافية.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا للأسلحة التي ضبطها جنوب لبنان.

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