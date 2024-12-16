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الأونروا": نقص حليب الأطفال في غزة يهدد حياة أكثر من 8500 رضيع

الإثنين 16 ديسمبر 2024 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا": نقص حليب الأطفال في غزة يهدد حياة أكثر من 8500 رضيع



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن إمدادات حليب الأطفال لديها تكاد تنتهي في قطاع غزة، ما يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر.

 

وأشارت الوكالة في منشور على منصة "X"، إلى أن 6 صناديق من حليب الأطفال هي فقط ما تبقى، في حين يعتمد عليها نحو 8500 رضيع في القطاع للحصول على الغذاء.

وشددت "الأنوروا" على أن نقص الإمدادات يعرض حياة الرضع وأكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على خدماتها للخطر في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن حوالي 19 ألف طفل في القطاع دخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، مؤكدة أن العدد تضاعف عما كان عليه مطلع العام الحالي.

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