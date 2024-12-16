الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 5 أشخاص إثر إطلاق صاروخ من اليمن”

القدس المحتلة/سما/

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، الاثنين، إصابة 5 أشخاص أثناء توجههم إلى الملاجئ بتل أبيب ومدن ومناطق أخرى وسط البلاد “إثر إطلاق صاروخ من اليمن”.



وأفادت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف) في بيان، بإصابة 5 أشخاص بجراح طفيفة خلال ركضهم تجاه الملاجئ أثناء دوي صفارات الإنذار، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.



وأكدت أن “طواقمها قدمت العلاج الطبي الأولي وأحالت الجرحى إلى المستشفى”.



وأضافت أن “الخمسة أصيبوا في مدن تل أبيب، وحولون، وبيتاح تكفا، وكفار سابا (وسط)”.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وتفعيل صفارات الإنذار بمناطق وسط فلسطين المحتلة شملت تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “تم تفعيل إنذارات في وسط البلاد نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن”.



وأوضح أنه “تم اعتراض الصاروخ قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي”.

وحتى الساعة 13:50 (ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوقت سابق الاثنين، أن “الحوثيين في اليمن أطلقوا منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة على فلسطين المحتلة”.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على فلسطين، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.