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رئيس حزب "التوحيد العربي" كنت أنقل رسائل من "إسرائيل" إلى الأسد

الإثنين 16 ديسمبر 2024 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حزب "التوحيد العربي" كنت أنقل رسائل من "إسرائيل" إلى الأسد



دمشق/سما/

كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" ‎وئام وهاب أنهه كان وسيطا بين إسرائيل والرئيس السوري السابق بشار الأسد، مقدما نصيحة لدمشق للاعتراف بإسرائيل وإحلال السلام معها.


وقال في مقابلة مع قناة "الجديد"، إنه ليس هناك منتصر مما يحدث في سوريا إلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا "أنا أقتُل وأتعامل مع الشيطان لأحمي عشيرتي".

وأضاف: "كنت وسيطا أنقل رسائل من إسرائيل إلى سوريا عبر جانب غربي ثالث وقد نقلت رسائل إلى (شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد) ماهر الأسد لأن الغرب يعتبر أن بشار يكذب".

واعتبر وهاب أن "بشار والروس اختلفوا عندما رفض الأسد الجلوس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيرا إلى أن "المسؤولية يتحملها بشار الأسد شخصيا، وشقيقه ماهر لا يمون على شيء".

ورأى وهاب أن "الامة لا تريد الحرب وإذا سألوني: فلنذهب الى السلام مع اسرائيل"، كما اعتبر أن "المحور انتهى باغتيال (قائد فيلق القدس الإيراني السابق) قاسم سليماني و(الأمين العام الراحل لحزب الله) حسن نصر الله"، وقال: "أنصح الشيعة بالتطبيع والسلام مع إسرائيل".

وزعم وهاب أن لدى الأسد ثروة كبيرة تقدر بثلث ثروة إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة وصلت إلى 400 مليار دولار.

وأوضح أنه "لن يكون هناك رئيس في جلسة 9 ديسمبر وأتمنى على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحوار الجدي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون".

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