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أحمد موسى: تدمير مشروع إيران النووي سيعرض المنطقة لعواقب ومخاطر وخيمة (فيديو)

الإثنين 16 ديسمبر 2024 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد موسى: تدمير مشروع إيران النووي سيعرض المنطقة لعواقب ومخاطر وخيمة (فيديو)



القاهرة/سما/

قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن مشروع إيران النووي بدأ منذ 20 عاما وحال تدميره ستتعرض المنطقة لعواقب ومخاطر وخيمة.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" يوم الأحد، أن "إسرائيل وأمريكا قد تقرران تدمير برنامج إيران النووي".

وأفاد الإعلامي المصري بأنه في حال ضرب المشروع النووي الإيراني سيكون لذلك تأثير على الإقليم والعالم.

وتابع متسائلا: "ماذا لو قررت إسرائيل وأمريكا ضرب البرنامج النووي الإيراني؟".

وأشار موسى في السياق إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة عدم التصعيد بين إيران وإسرائيل لتجنب التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد قالت في تقرير يوم الجمعة 13 ديسمبر، إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس الخيارات المتاحة لمنع إيران من بناء سلاح نووي بما في ذلك ضربات جوية وقائية لوقف برنامجها النووي.

وأفادت الصحيفة بأن هذه الخطوة من شأنها أن تكسر السياسة القديمة المتمثلة في احتواء طهران بـ"الدبلوماسية والعقوبات".

وأوضحت أن خيار توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية يخضع الآن لمراجعة أكثر جدية من قبل بعض أعضاء فريق ترامب الانتقالي الذين يدرسون بعناية أيضا سقوط نظام بشار الأسد في سوريا (حليف طهران)، ومستقبل القوات الأمريكية في المنطقة، وتدمير إسرائيل لحزب الله وحركة حماس.

كما أشارت قناة "i24 NEWS" العبرية بأنه وفق معلومات حصرية لها، إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان هجوما لوقف البرنامج النووي الإيراني.

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