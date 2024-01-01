كاتس: كل منظوماتنا تستعد لعملية ضد إيران بسبب الاحتمال الضعيف للحل الدبلوماسي

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن كل المنظومات الإسرائيلية تستعد لعملية ضد إيران بسبب الاحتمال الضعيف للحل الدبلوماسي.



وتطرق كاتس خلال إفادة مغلقة له أمام الكنيست إلى الخطر الذي تشكله إيران وبرنامجها النووي، قائلا إن كافة أنظمة الدفاع تستعد للتعامل مع إيران.

وردا على سؤال من أحد أعضاء الكنيست، قال كاتس إنه إذا كان من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي، فليكن، لكنه يقدر أن احتمالات ذلك ضئيلة للغاية - وبالتالي تستعد إسرائيل لحل عسكري، وفق تعبيره.

وكانت صحيفة "هآرتس" أفادت اليوم بأن مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي أبلغ صحفيين الأسبوع الماضي أن سلاح الجو يستعد لما أسمها المهمة الكبرى المقبلة.

وكشف المسؤول العسكري أن المهمة المقبلة قد تحظى بدعم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجديدة خصوصا أنها تستهدف إيران.

من جهة أخرى، قال كاتس "نحن أقرب ما نكون إلى التوصل لاتفاق في غزة. الرهائن هم الهدف الأول للحرب بالنسبة لنا. سنفعل كل شيء لإعادتهم إلى ديارهم، نحن مع الاتفاق، حتى لو كان جزئيا".

وفيما يتعلق بلبنان، قال كاتس إن حزب الله أصدر تعليماته لكل قواته ورجاله المسلحين بالانسحاب إلى ما وراء الليطاني. وقال أيضا إن جيش الدفاع الإسرائيلي ينفذ وقف إطلاق النار "بدون أي تسامح".