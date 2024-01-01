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قيادي بـ"حماس": الحركة قدمت موقفا متقدما للوصول إلى التهدئة بغزة

الإثنين 16 ديسمبر 2024 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بـ"حماس": الحركة قدمت موقفا متقدما للوصول إلى التهدئة بغزة



غزة/سما/

كشف قيادي في حركة "حماس" عن آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى، معلنا أن الحركة قدمت موقفا متقدما للوصول إلى التهدئة.


وقال القيادي لقناة "الشرق" إن "اتفاق التهدئة في قطاع غزة بات أقرب من أي وقت مضى إذا لم يقم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بعرقلته"، لافتا إلى أن "المطلوب ضغط أمريكي على نتنياهو كي يتم التوافق على اتفاق التهدئة بغزة".


وأكد أن "الحركة وافقت على وقف تدريجي للحرب وهو موقف متقدم للوصول لاتفاق تهدئة"، مشددا على أن "الحركة لن تتنازل عن المطالب الفلسطينية بأن يؤدي الاتفاق الى وقف دائم للحرب بغزة".

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن التوصل إلى اتفاق جديد مع "حماس على تبادل الأسرى قد يكون ممكنا "في غضون شهر"، معتبرة أن ذلك "هدفا غير مستبعد".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن هناك "تقدما كبيرا" في المفاوضات، مبينا أن تفاصيل الصفقة المحتملة تبقى حاليا بعيدة عن الأضواء لـ"تجنب تدخلات سياسية قد تعرقلها".

وقال المسؤول إن "رئيسي الموساد والشاباك أبلغا الكابينيت بوجود استعداد غير مسبوق من قبل حركة حماس للتوصل إلى صفقة"، معتبرا أن التقديرات تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة".

#حماس #غزة

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