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الاحتلال يهدم أكثر من 70 محلا ومنزلا قرب الظاهرية

الإثنين 16 ديسمبر 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم أكثر من 70 محلا ومنزلا قرب الظاهرية



الخليل/ سما/

ارتكبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، مجزرة هدم حيث هدمت أكثر من 70 محلاً ومنشأة تجارية بالإضافة الى منزل مكون من 3 طوابق قيد الإنشاء في مدينة الظاهرية منطقة شارع المعبر.

وبحسب بلدية الظاهرية، فقد خلف الإحتلال خسائراً بملاين الشواكل جراء هذه الهجمة الغير مسبوقة، كما قطع مصادر الدخل لمئات الأسر الفلسطينية والتي تستفيد من هذه المحال التجارية .

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة الظاهرية في ساعات الصباح، بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات ، واغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت حركة المواطنين فيها وشرعت باعمال الهدم والتجريف.

وخلال ذلك، قامت قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز باتجاه المواطنين الذين تجمعوا لمنع عمليات الهدم والتدمير، ما أدى لاصابة مواطنين على الاقل بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

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