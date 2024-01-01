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أبو هولي يعلن انطلاق الحملة الرقمية لدعم الأونروا

الإثنين 16 ديسمبر 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يعلن انطلاق الحملة الرقمية لدعم الأونروا



رام الله / سما/

 أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، انطلاق الحملة الرقمية لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ومناصرتها على منصات التواصل الاجتماعي، تحت شعارات: "أوقفوا الحرب الإسرائيلية على الأونروا"، و"الأونروا منظمة أممية وليست إرهابية".

وأوضح أبو هولي أن الحملة جزء من خطة تحرك المنظمة التي اعتمدها الرئيس محمود عباس لدعم ولاية الأونروا، والتصدي للتشريعات الإسرائيلية والهجمات السياسية والإعلامية التي تستهدفها.

وقال أبو هولي: "الأونروا تتعرض لهجمات سياسية وعسكرية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها نشر إعلانات تحريضية ممولة في الشوارع الرئيسية لمدن أوربية وأميركية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تشويه صورتها، والتأثير في المانحين، في محاولة لتفكيكها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وستسلط الحملة الضوء على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المنقذة للحياة والتي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ودورها في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، والتنمية البشرية المستدامة، وستتضمن ما يزيد على 70 منشورا باللغتين العربية والإنجليزية سيتم نشرها وتعميمها على منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال سفارات دولة فلسطين لمدة 7 أيام.

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