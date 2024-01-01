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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

الإثنين 16 ديسمبر 2024 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار



القدس المحتلة/سما/

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، في حين بدأ الحذر لدى المستثمرين قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات أن يتم خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الفورية بنسبة 0.4% إلى 2658.64 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة بنسبة 0.1% إلى 2677.70 دولار للأونصة.

وقال المحلل في "يو بي إس" جيوفاني ستونوفو: "ينتظر المشاركون في السوق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وأي توجيهات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل".

وأضاف المحلل: "ما زلنا نتوقع خفضا بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع وأربعة تخفيضات أخرى العام المقبل".

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع اللجنة الذي يبدأ الثلاثاء ويستمر لمدة يومين، كما سيقدم توقعات محدثة بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة لعام 2025 وربما 2026.

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