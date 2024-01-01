كاتس: نحن قريبون من إبرام صفقة تبادل مع حماس بغزة أكثر من أي وقت مضى

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": نحن قريبون من إبرام صفقة تبادل أسرى أكثر من أي وقت مضى".

واضاف " الاسرى هم الهدف الأول للحرب ونؤيد التوصل لصفقة تبادل حتى لو كانت جزئية".

واضاف "إن المفاوضات بشأن صفقة الاسرى في ذروتها: "في رأيي، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى عقد صفقة أخرى.

واضاف "من الأفضل أن نتحدث بأقل قدر ممكن".

وقالت وسائل اعلام عبرية ان إسرائيل تقدر أنه من الممكن التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى في قطاع غزة خلال الشهر المقبل، في حين تظاهر الآلاف في مدن إسرائيلية عدة، للمطالبة بالإسراع في إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.