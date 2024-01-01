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نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية بتهم فساد ..

الإثنين 16 ديسمبر 2024 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية بتهم فساد ..



القدس المحتلة/سما/

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الاثنين، إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، للإدلاء بإفادته بشأن تهم الفساد الموجهة إليه.

وكان نتنياهو قد مثل أمام المحكمة المذكورة، في العاشر من الشهر الجاري، وهو ما يُعتبر سابقة في دولة الاحتلال، حيث يحاكم رئيس وزراء، وهو على رأس عمله.

وسيدلي نتنياهو بإفادته في القضية المعروفة بـ"القضية 4000"، المتعلقة بحصول شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات على تسهيلات مالية واسعة في مقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في الموقع الإخباري "والا نيوز" المملوك لصاحب شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش.

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