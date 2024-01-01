ترامب لـ نتنياهو: سأتعامل مع إيران مقابل عدم ضم الضفة ..

القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير إعلامي عبري، اليوم الاثنين، عن الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي الأحد.

وأفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في قناة i24NEWS العبرية، ان ترامب نقل رسالة إلى نتنياهو تفيد: "أنه سيتعامل مع الملف النووي الإيراني، لكنه ليس مهتما بضم الأراضي في الضفة".

ونقل التقرير عن مصادر من الحزب الجمهوري، أن ترامب قال لنتنياهو: "وضعكم الدولي إسرائيل صعب، وضم الأراضي سيسبب الأضرار فقط".

يأتي ذلك، غداة تصريحات لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال فيها إن "عام 2025 سيكون عام الضم".

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت أمس بأن اتصالا هاتفيا جرى بين نتنياهو وترامب، مشيرة إلى أن الرجلين بحثا الأوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة الأسرى.