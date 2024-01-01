هآرتس: سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمهمة كبرى في القريب العاجل..

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي أخبر صحفيين الأسبوع الماضي بأن سلاح الجو يستعد لما سماها المهمة الكبرى المقبلة.

وكشف المسؤول العسكري عن أن المهمة المقبلة قد تحظى بدعم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجديدة، خصوصا أنها تستهدف إيران، وفق الصحيفة.

وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد احتمال تنفيذ هجوم على إيران في ظل ما وصفتها بـ"الفرصة التاريخية" للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الداخلية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.