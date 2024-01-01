  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس: سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمهمة كبرى في القريب العاجل..

الإثنين 16 ديسمبر 2024 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمهمة كبرى في القريب العاجل..



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي أخبر صحفيين الأسبوع الماضي بأن سلاح الجو يستعد لما سماها المهمة الكبرى المقبلة.

وكشف المسؤول العسكري عن أن المهمة المقبلة قد تحظى بدعم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجديدة، خصوصا أنها تستهدف إيران، وفق الصحيفة.

وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد احتمال تنفيذ هجوم على إيران في ظل ما وصفتها بـ"الفرصة التاريخية" للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الداخلية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يرد على رسائل الجولاني "التصالحية".. هذا ما قاله

تقديرات إسرائيلية باقتراب نهاية الحرب في غزة.. "الصفقة تتقدم"

تقديرات أمنية إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قد تنهار بسرعة

إعلام إسرائيلي: مؤشرات إيجابية حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس

"فايننشال تايمز": بشار نقل طنين من الدولارات خارج سوريا.. كم قيمتها؟

نتنياهو: نغيّر الشرق الأوسط بالفعل وتحدّثت مع ترامب للحاجة "لاستكمال النصر"

لابيد يهاجم ساعر بعد قراره إغلاق سفارة إسرائيل في إيرلندا

الأخبار الرئيسية

437 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة

تقديرات إسرائيلية باقتراب نهاية الحرب في غزة.. "الصفقة تتقدم"

نتنياهو يرد على رسائل الجولاني "التصالحية".. هذا ما قاله

20241215085450

تقرير: واشنطن تطالب "إسرائيل" بمساعدات عسكرية عاجلة للسلطة الفلسطينية

675f296542360430633d499d

لابيد يهاجم ساعر بعد قراره إغلاق سفارة إسرائيل في إيرلندا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية