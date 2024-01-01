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هدم واسع في بلدة عناتا في القدس

الإثنين 16 ديسمبر 2024 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم واسع في بلدة عناتا في القدس



القدس المحتلة / سما/

 اقتحمت جرافات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس.

وحاصرت قوات الاحتلال عدة مناطق وشوارع في حي عناتا، ثم باشرت جرافات الاحتلال بتنفيذ عملية هدم واسعة لمنازل قائمة منذ سنوات.

وأوضحت محافظة القدس أن عمليات الهدم المستمرة منذ الفجر، طالت 6 منازل لعائلتي الضيافين وأبو غالية، وهي مبينة منذ 10 سنوات.

وصعدت سلطات الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة من عمليات الهدم في مدينة القدس، من خلال تنفيذ آليات الاحتلال عمليات الهدم أو بإجبار الأهالي على هدم منشآتهم.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، قامت عائلة بشير بهدم شقتها السكنية في حي البستان بيدها، والسبت الماضي قامت عائلة الطويل بهدم مخازن لها بيدها في الحي، بعد قرارات الهدم النهائية التي أصدرتها البلدية.

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