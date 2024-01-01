  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وكالة بيت مال القدس الشريف تقدّم تطبيقات "هيّا" للأطفال واليافعين في فضائل بيت المقدس

الإثنين 16 ديسمبر 2024 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة بيت مال القدس الشريف تقدّم تطبيقات "هيّا" للأطفال واليافعين في فضائل بيت المقدس



الدار البيضاء/ سما/

 نظّمت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأحد، في مدينة الدار البيضاء المغربية، فعالية تقديم مشروع تطبيقات "هيّا" للأطفال واليافعين في فضائل بيت المقدس، والعرض ما قبل الأول لحلقات الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد "مفاتيح القدس الخمسة"، بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي.

وقُدم خلال الفعالية، التي بُرمِجت ضمن مشاركة الوكالة في النسخة الثانية من المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء، شعارا المشروع وهما: "حبة الزيتون" و"مفتاح العودة".

كما جرى العرض ما قبل الأول للحلقات الأولى من الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، وتجربة الواقع المعزز ببوسترات ثنائية الأبعاد تُحاكي قصصا عن القدس.

وقال الشرقاوي "إن تطبيقات "هيّا" ستعمل على "نقل قضية القدس وفلسطين من الواقع الذي يعيشه أطفالها، إلى الواقع الافتراضي، الذي يرابط فيه ملايين المتابعين والمشاهدين والمهتمين، لنقول لكل من نستطيع الوصول إليهم، إن في الحياة مُتسعًا من الأمل، وإن في نهاية النفق مساحة ضوء، لا بد من بلوغها لإزاحة الظلام".

وأضاف أن المشروع الموجه للأطفال يهدف "لإشاعة قيم القدس، التي تقوم على السلام ليتمكن الجميع من العيش بأمان وطمأنينة في هذه المدينة الجامعة المُوّحدة، التي ينطلق منها حل الصراع، وينتهي إليها".

وأشار إلى أن حلقات الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد "استلهمت من قصة مغربية تشهد على سيرة شخصية (موسى الرضا)، وهو واحد من المجاهدين المغاربة الذين ناصروا صلاح الدين لفتح القدس.. ليتولى أحد أحفاده حكايتها بطريقة سهلة وممتعة، تجمع بين المتعة والفائدة".

كما شاركت الخبيرة المصرية في مجال الطفولة، دعاء الشريف، رئيسة فريق تنفيذ التطبيقات، بعرض تفصيلي عن المشروع وأهدافه.

وتخلل الفعالية عرض فيديو قصير عن مشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف وبرامجها، منها نادي "أطفال من أجل القدس"، وفيديو بعنوان "للمغرب سلام من أرض السلام"، إهداء من أطفال القدس للمغرب.

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قد تنهار بسرعة

إعلام إسرائيلي: مؤشرات إيجابية حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس

نتنياهو وترامب ناقشا ليلا الأوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة التبادل

نتنياهو يرد على رسائل الجولاني "التصالحية".. هذا ما قاله

نتنياهو: نغيّر الشرق الأوسط بالفعل وتحدّثت مع ترامب للحاجة "لاستكمال النصر"

تقديرات إسرائيلية باقتراب نهاية الحرب في غزة.. "الصفقة تتقدم"

لغز المُسيّرات الغامضة فوق سماء أمريكا لا يزال مستمرًا ..

الأخبار الرئيسية

437 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة

تقديرات إسرائيلية باقتراب نهاية الحرب في غزة.. "الصفقة تتقدم"

نتنياهو يرد على رسائل الجولاني "التصالحية".. هذا ما قاله

20241215085450

تقرير: واشنطن تطالب "إسرائيل" بمساعدات عسكرية عاجلة للسلطة الفلسطينية

675f296542360430633d499d

لابيد يهاجم ساعر بعد قراره إغلاق سفارة إسرائيل في إيرلندا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية