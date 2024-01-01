وكالة بيت مال القدس الشريف تقدّم تطبيقات "هيّا" للأطفال واليافعين في فضائل بيت المقدس

الدار البيضاء/ سما/

نظّمت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأحد، في مدينة الدار البيضاء المغربية، فعالية تقديم مشروع تطبيقات "هيّا" للأطفال واليافعين في فضائل بيت المقدس، والعرض ما قبل الأول لحلقات الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد "مفاتيح القدس الخمسة"، بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي.

وقُدم خلال الفعالية، التي بُرمِجت ضمن مشاركة الوكالة في النسخة الثانية من المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء، شعارا المشروع وهما: "حبة الزيتون" و"مفتاح العودة".

كما جرى العرض ما قبل الأول للحلقات الأولى من الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، وتجربة الواقع المعزز ببوسترات ثنائية الأبعاد تُحاكي قصصا عن القدس.

وقال الشرقاوي "إن تطبيقات "هيّا" ستعمل على "نقل قضية القدس وفلسطين من الواقع الذي يعيشه أطفالها، إلى الواقع الافتراضي، الذي يرابط فيه ملايين المتابعين والمشاهدين والمهتمين، لنقول لكل من نستطيع الوصول إليهم، إن في الحياة مُتسعًا من الأمل، وإن في نهاية النفق مساحة ضوء، لا بد من بلوغها لإزاحة الظلام".

وأضاف أن المشروع الموجه للأطفال يهدف "لإشاعة قيم القدس، التي تقوم على السلام ليتمكن الجميع من العيش بأمان وطمأنينة في هذه المدينة الجامعة المُوّحدة، التي ينطلق منها حل الصراع، وينتهي إليها".

وأشار إلى أن حلقات الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد "استلهمت من قصة مغربية تشهد على سيرة شخصية (موسى الرضا)، وهو واحد من المجاهدين المغاربة الذين ناصروا صلاح الدين لفتح القدس.. ليتولى أحد أحفاده حكايتها بطريقة سهلة وممتعة، تجمع بين المتعة والفائدة".

كما شاركت الخبيرة المصرية في مجال الطفولة، دعاء الشريف، رئيسة فريق تنفيذ التطبيقات، بعرض تفصيلي عن المشروع وأهدافه.

وتخلل الفعالية عرض فيديو قصير عن مشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف وبرامجها، منها نادي "أطفال من أجل القدس"، وفيديو بعنوان "للمغرب سلام من أرض السلام"، إهداء من أطفال القدس للمغرب.