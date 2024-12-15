437 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٣٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤٦ شهيدا و ١٣٥ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٩٧٦ شهيد و ١٠٦٧٥٩ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

جنوب قطاع غزة

واستشهد ١٧ مواطناوعدد من الإصابات إثر قصف طائرات الاحتلال مدرسة تووي نازحين امام مشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بصاروخ واحد الطابق الثالث من المدرسة التي تووي نازحين من رفح ما ألحق دمارا واسعا وادى لتناثر جثامين الشهداء.

كما ارتقى اربعة شهداء وعدد من المصابين في غارتين شرق وغرب خان يونس خلال الساعات الماضية مع استمرار القصف المدفعي شرق المدينة.

كما انتشل المسعفون ثلاث شهداء من مدينة رفح ارتقوا في غارات متفرقة.

وسط قطاع غزة

واستشهد ستة مواطنين إثر غارة إسرائيلية على منزل لعائلة ابو حجر في مخيم النصيرات.

وكان خمسة من رجال الدفاع المدني وصحفي فلسطيني استشهدوا في قصف استهدف مقر الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط القطاع.

غزة والشمال

واستشهد عشرة مواطنين في قصف على منزل لعائلة القرم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استشهد عنصران من عناصر تامّين المساعدات شمال غرب مدينة غزة

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل بمخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون التي اجبر ألفين من النازحين فيها على التوجه لغرب غزة بعد ساعات من مجزرة استهدف مركزا للنزوح استشهد فيه ١٥ مواطنا.