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غارات إسرائيلية عنيفة على محيط مدينة طرطوس السورية

الإثنين 16 ديسمبر 2024 02:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارات إسرائيلية عنيفة على محيط مدينة طرطوس السورية



دمشق/سما/

حوّلت الغارات الإسرائيلية ليل مدينة طرطوس على الساحل السوري إلى نهار جراء الانفجارات العنيفة في المواقع التي تعرضت لقصف جوي إسرائيلي ليل الأحد/ الإثنين.

وأكد ضابط سابق في الجيش السوري يعيش في مدينة طرطوس “لأول مرة تتعرض مدينة طرطوس لقصف جوي إسرائيلي كبير حوّل ليل المدينة إلى نهار جراء الانفجارات العنيفة”.

واستهدفت الغارات  قواعد دفاع جوي ومواقع عسكرية سورية، منها اللواء 23، وكتائب عسكرية قرب قرية حريصون والبلوطية والخراب، إضافة إلى عدد من المواقع الأخرى التي شوهدت النيران تندلع منها”.

وقال الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه  “إسرائيل استخدمت صواريخ ربما تستخدم لأول مرة في القصف على الأراضي السورية، حيث سمع دوي انفجارات لمسافات تتجاوز عشرات الكيلو مترات باعتبار أن المواقع العسكرية هي في مناطق جبلية، واستهدفت بهذه النوعية من الصواريخ لتدمير الأسلحة التي هي داخل الكهوف”.

وقال سكان في مدينة طرطوس “الانفجارات تسمع في كافة المناطق المحيطة بمدينة طرطوس، وسط حالة من الرعب والهلع لدى الأهالي”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان  بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات” على مواقع عدة بينها وحدات للدفاع الجوي و”مستودعات صواريخ أرض-أرض”، واصفا إياها بأنها “الضربات الأعنف في منطقة الساحل السوري منذ بدء الغارات عام 2012”.

وشنّت إسرائيل عشرات الغارات خلال الأسبوع الجاري هي الأعنف على سوريا منذ اندلاع الأزمة، واستهدفت أغلب قطع الدفاع الجوي والطائرات.

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