الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يثير جدلاً واسعًا بدعوته الحريديين إلى رفض التجنيد في الجيش

القدس المحتلة/سما/

دعا الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، يتسحاق يوسف، إلى رفض تجنيد الحريديين في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك أولئك الذين لا يدرسون التوراة، في تصريحات أثارت موجة واسعة من الانتقادات من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل.

وقال يوسف الذي يشغل حاليًا عضوية مجلس حكماء التوراة التابع لحركة "شاس"، في مقطع فيديو صوّر مؤخرا ونشر حديثًا، إن "حتى الكسالى الذين لا يدرسون التوراة لا ينبغي لهم الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي".

وفي أعقاب هذه التصريحات، أصدر مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بيانًا أدان فيه أقوال الحاخام الأكبر السابق، واعتبرها "غير مقبولة وتستحق الإدانة". وأضاف البيان أنه "لن نقبل أي دعوات إلى رفض الخدمة العسكرية من أي جهة كانت".

من جهته، أدان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ "بشدة كل دعوة لرفض التجنيد أو عدم الامتثال للخدمة العسكرية". وأضاف أن "الخدمة في الجيش الإسرائيلي ملك لنا جميعًا. أي ضرر يلحق بالجيش هو ضرر بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها".

وقال يوسف، في التسجيل الذي أثار الجدل، إن "حتى أولئك الذين لا يدرسون التوراة يصبحون علمانيين بعد دخولهم الجيش، ثم يعودون لاحقًا إلى التوبة"؛ فيما حاول الناطق باسم "شاس"، آشر مدينا، تبرير تصريحاته.

وادعى الناطق باسم "شاس" أن "كلام الحاخام لم يكن دعوة إلى رفض الخدمة العسكرية، بل دعوة لتوفير أطر مناسبة للشباب الحريديين الذين يرغبون في الانضمام إلى الجيش، حتى لا ينفصلوا عن مجتمعهم وقيمهم".



وفي تعليقه على تصريحات يوسف، قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن "دعوات رفض الخدمة العسكرية غير شرعية وخطيرة، سواء صدرت عن مدعي عام سابق أو عن حاخام أكبر سابق".

من جانبه، وصف زعيم المعارضة، يائير لبيد، تصريحات الحاخام بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء تهدد الديمقراطية وتزعزع مستقبل إسرائيل". ودعا إلى التحقيق مع الحاخام يوسف بنفس الطريقة التي طُلب فيها التحقيق مع المدعي العام السابق، موشيه لدور بسبب تصريحاته.

وأثارت تصريحات الحاخام استياءً حتى داخل الائتلاف الحكومي؛ واعتبر عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود أن تصريحات يوسف "غير مقبولة وتمس بوحدة الشعب الإسرائيلي". وأضاف أن "هناك شكوك فيما إذا كانت هذه التصريحات تقع ضمن حدود القانون".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها الحاخام يوسف بتصريحات ضد التجنيد. ففي وقت سابق، قال خلال لقاء مع طلاب حريديين إنه ينبغي عليهم "تمزيق أوامر التجنيد ورميها في المراحيض". وفي درسه الأسبوعي نهاية الشهر الماضي، انتقد تأخير سن قانون يعفي الحريديين من التجنيد، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في "مشكلات وتراجع تمويل المعاهد الدينية".

يُذكر أن الحاخام يتسحاق يوسف انضم نهاية الشهر الماضي إلى "مجلس حكماء التوراة"، القيادة الروحية لحركة "شاس". وعلى الرغم من مكانته البارزة في الحركة، إلا أنه لم يُعتبر بعد خليفة رسميًا لوالده، الحاخام عوفاديا يوسف، الذي كان الزعيم الروحي المؤسس للحركة.